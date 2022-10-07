Киров, 7 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Свыше 30 тонн гуманитарного груза были отправлены 6 октября из Кирова в Вольск для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кировской области. Об этом 6 октября сообщил губернатор региона Александр Соколов.

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«Сегодня из Кирова в Вольск отправились три фуры с посылками для наших ребят — больше 30 тонн. Гуманитарный груз собирали предприятия, предприниматели, просто неравнодушные жители. Буквально за несколько дней в фонд «За Вятку» поступило больше 60 миллионов рублей! На эти средства мы закупили всё, что просили наши ребята и командование части. Низкий поклон каждому, кто принял участие в сборе средств», — написал он в своём сообщении.

Также Соколов уточнил, что в этом грузе мобилизованные получат: генераторы, рации, инвентарь, тёплые вещи, новенькие спальные мешки, тепловизоры и личные посылки, добавив, что всё это придёт к ним сверх армейских нормативов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятия Пензенской области начнут производить спальные мешки для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона.