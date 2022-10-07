Канберра, , 09:18 — REGNUM 7 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс выступил в Брисбене на мероприятии для инвесторов, где среди прочего оценил риски возникновения глобальной рецессии. Его слова передала газета The Guardian.

МВФ Rusnow.ru

«Сегодня ночью директор-распорядитель МВФ указала, что риски глобальной рецессии усиливаются. Она предостерегает от продолжающегося ущерба, который может быть нанесен затянувшейся рецессией во всем мире. Мы разделяем озабоченность директора-распорядителя МВФ по поводу ухудшения состояния мировой экономики. Глобальная экономика значительно ухудшилась даже в течение последних нескольких недель. И это нашло отражение во все более озабоченных и тревожных комментариях директора-распорядителя МВФ. Мировая экономика сейчас представляет собой опасное место. Над мировой экономикой сгущаются тучи. И никакая реакция правительства не может игнорировать это, когда мы в эти дни завершаем работу над версткой бюджета», — заявил Чалмерс.

«Этим утром Резервный банк Австралии также опубликовал свой отчет о финансовой стабильности, и при этом он сделал очевидный вывод: чем выше процентные ставки, тем больше они будут доставлять проблем простым австралийцам. У некоторых австралийцев есть буфер в личных финансах, но у многих его нет. Таким образом, шесть последовательных повышений процентных ставок за шесть месяцев, которые начались до выборов и продолжились после выборов ожидаемым, но все же трудным образом, окажут и оказывают влияние на финансы простых австралийцев», — добавил казначей.