Вашингтон, , 09:16 — REGNUM США ищут «альтернативы» по нефти в связи с решением альянса ОПЕК+ ограничить добычу нефти в мире на 2 млн баррелей в сутки, заявил журналистам американский президент Джо Байден.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Белого дома отметил, что проработка этого вопроса продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, если ЕС и США продолжат реализовывать меры по ограничению цен на российские энергоносители.

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