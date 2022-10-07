Около 350 новосибирцев получили отсрочку от мобилизации
Новосибирск, 7 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Отсрочку от мобилизации получили сотни жителей Новосибирской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Получили отсрочку около 350 человек, — уточнила она редакции «НГС Новости». — По сведениям, которые мне предоставили в Новосибирском областном военкомате».
Причины их отсрочки не называются.
Напомним, что ранее военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что из региона для участия в спецоперации на территории бывш. УССР направлены более 2 тысяч человек — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию.
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