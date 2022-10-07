Канберра, 7 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс от имени правительства Австралии выразил соболезнования властям и народу Таиланда после того, как 6 октября бывший полицейский напал на детский сад. Об этом написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таиланда

«Могу сказать об этой ужасной трагедии в Таиланде, что это душераздирающая трагедия, что все эти маленькие дети, отправленные в детский сад в тот день, которые не пойдут домой, — я думаю, что сердце каждого австралийца сочувствует родителям, семьям и сообществам, затронутые тем, что на самом деле является невыразимой и непостижимой трагедией. И я знаю, что это сообщество и эти семьи будут переживать ужасные времена, когда они будут размышлять о потере, краже этих маленьких душ и о том, что это значит для тех, кто это пережил», — написал Чалмерс на странице в соцсети.

Как пишут тайские СМИ, погибли по меньшей мере 37 детей. Стрелявший убил свою жену и детей, а потом и сам совершил самоубийство. Еще десять человек пострадали, шесть из них находятся в критическом состоянии.