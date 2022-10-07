Париж, 7 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Франция может предоставить киевскому режиму, оккупировавшему часть территории бывш. УССР, дополнительное количество артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Он рассказал, что Париж вместе партнёрами рассматривает возможность предоставления киевским войскам дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar. Макрон пояснил, что соответствующий запрос поступил от Киева.

Установки Caesar используются ВСУ в том числе для обстрела городов, удары приводят к жертвам среди мирного населения.