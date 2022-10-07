Прага, , 09:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является единственным лидером, который может вести диалог как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Зеленским. Об этом Эрдоган заявил в ходе пресс-конференции в Праге.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с Путиным, так и с Зеленским», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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