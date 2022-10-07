Сидней, Австралия, , 09:14 — REGNUM Организация Football Australia приговорила к пожизненной дисквалификации второго болельщика Sydney United, который был пойман за выполнением «фашистского приветствия или подобного жеста» во время финального матча Кубка Австралии в прошлую субботу, 1 октября. Об этом написала газета The Guardian.

Зрители на трибуне Алексей Колчин © ИА REGNUM

Команда Национальной премьер-лиги Нового Южного Уэльса «Юнайтед» стала первой командой второго эшелона, дошедшей до решающего турнира на выбывание, но это достижение было омрачено поведением части болельщиков, которые исполняли «нацистские салюты» и скандировали песни с фашистскими мотивами.

Это произошло через два дня после того, как Football Australia пожизненно дисквалифицировала другого фаната за то же нарушение. Обоим теперь запрещено посещать любые матчи, организованные Football Australia.

Обоих мужчин вычислили по видеосъемке со стадиона.