Казань, 7 октября 2022, 09:20 — REGNUM С юбилеем поздравил 7 октября президента России Владимира Путина глава Татарии Рустам Минниханов.
«Вы являетесь лидером нации, человеком, который является истинным патриотом своей страны! Ваш авторитет среди многонационального народа Татарстана непререкаем!» — написал глава РТ в своем телеграм-канале.
В завершении Минниханов поздравил лидера страны от себя лично и от имени жителей республики на татарском языке.
Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин добился серьезных успехов в построении сильной России, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме в честь 70-летия главы Российской Федерации.
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