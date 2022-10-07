Казань, , 09:20 — REGNUM С юбилеем поздравил 7 октября президента России Владимира Путина глава Татарии Рустам Минниханов.

Президент России Владимир Путин и глава Татарии Рустам Минниханов t. me/rustamminnikhanov

«Вы являетесь лидером нации, человеком, который является истинным патриотом своей страны! Ваш авторитет среди многонационального народа Татарстана непререкаем!» — написал глава РТ в своем телеграм-канале.

В завершении Минниханов поздравил лидера страны от себя лично и от имени жителей республики на татарском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин добился серьезных успехов в построении сильной России, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме в честь 70-летия главы Российской Федерации.

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