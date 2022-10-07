Ереван, , 09:11 — REGNUM Важный для Армении паром между грузинским портом Поти и российским портом «Кавказ» не получается до сих пор запустить из-за санкций, объявленных России. Об этом 6 октября сообщил на полях Глобального инвестиционного форума Global Innovation Forum 2022 Life Altering Technologies в Ереване министр экономики Армении Ваан Керобян.

На паром Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

«Механизм, который предлагало нам руководство порта Поти, не позволял обеспечить регулярное сообщение. Порт оставлял за собой право останавливать любой груз в любой момент», — объяснил Керобян.

Он сообщил, что переговоры продолжаются. Планируется организовать процесс таким образом, чтобы порт сообщал о том, примет груз или нет на основании предварительно направленных данных, а не тогда, когда его привезут.

Напомним, единственный действующий сухопутный маршрут между Арменией и Грузией проходит по территории Грузии. Пропускной пункт на грузино-российской границе перегружен. Паром между черноморским и азовским портами помог бы Армении обойти проблемный участок. Переправу планировали запустить ещё в августе.

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