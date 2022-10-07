Ереван, 7 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Важный для Армении паром между грузинским портом Поти и российским портом «Кавказ» не получается до сих пор запустить из-за санкций, объявленных России. Об этом 6 октября сообщил на полях Глобального инвестиционного форума Global Innovation Forum 2022 Life Altering Technologies в Ереване министр экономики Армении Ваан Керобян.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM На паром

«Механизм, который предлагало нам руководство порта Поти, не позволял обеспечить регулярное сообщение. Порт оставлял за собой право останавливать любой груз в любой момент», — объяснил Керобян.

Он сообщил, что переговоры продолжаются. Планируется организовать процесс таким образом, чтобы порт сообщал о том, примет груз или нет на основании предварительно направленных данных, а не тогда, когда его привезут.

Напомним, единственный действующий сухопутный маршрут между Арменией и Грузией проходит по территории Грузии. Пропускной пункт на грузино-российской границе перегружен. Паром между черноморским и азовским портами помог бы Армении обойти проблемный участок. Переправу планировали запустить ещё в августе.