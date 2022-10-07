Магас, 7 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. На строительство курорта «Армхи» в Ингушетии будет направлено 13 млрд рублей. Одним из якорных инвесторов станет группа «Акрополь» Ахмета Паланкоева. Это самый крупный инвестиционный проект за всю историю Ингушетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дорога по горной Ингушетии

«Ингушетия заполучила крупнейший инвестпроект в истории — в развитие горнолыжного курорта «Армхи» вложит 13 млрд рублей. Почти половина суммы — это частные вложения, инвестор — группа «Акрополь» Ахмета Паланкоева», — говорится в сообщении.

Курорт «Армхи» возводят в Джейрахском ущелье. Концепция развития утверждена компанией «Кавказ. РФ». Место строительства стало особой экономической зоной, которая управляется государственной структурой — АО «Кавказ. РФ».

До 2029 года на курорте будут построены шесть гостиниц, три новые канатные дороги, горнолыжная трасса протяженностью 8 км.