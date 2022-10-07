Канберра, 7 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Несмотря на предположения, что правительство Австралии может рассмотреть возможность отмены третьего этапа снижения налогов в предстоящем октябрьском бюджете, премьер-министр страны Энтони Альбаниз заявил на пресс-конференции в Сиднее, что федеральный кабинет министров не изменил своей позиции, пишет газета TheGuardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Оппозиция обвинила вас в том, что вы пропали без вести и на этой неделе от вас ничего не было слышно по поводу снижения налогов. Не могли бы вы уточнить раз и навсегда, планируете ли вы добиваться внесения поправок в снижение налогов на третьем этапе?» — прозвучал вопрос.

«Правительство не изменило свою позицию … и я отсутствовал на этой неделе. В эти выходные я буду в Западной Австралии. Сегодня я здесь, в западном Сиднее», — ответил премьер-министр страны.

«Является ли это гарантией того, что не будет изменений в отношении снижения налогов на третьем этапе?» — не переставал журналист.

«Я именно это только что сказал. Правительство не изменило свою позицию», — повторил Альбаниз.