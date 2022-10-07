Пенза, 7 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Предприятия Пензенской области начнут производить спальные мешки для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 7 октября сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Как напомнил глава региона, ранее он распорядился обеспечить мобилизованных жителей Пензенской области необходимой дополнительной экипировкой, однако производители не смогли поставить её в достаточном количестве и к этом вопросу пришлось подключить областные предприятия легкой промышленности.

Как указал Мельниченко, одно из предприятий области в кратчайшие сроки освоило технологию пошива спальных мешков.

«Они будут водонепроницаемыми, легкими и смогут выдерживать температуру до — 10 градусов, что станет особо актуально уже в скором времени», — написал он, уточнив, что предприятие производит порядка 100 спальников и это позволит полностью обеспечить ими всех мобилизованных из региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первую партию утепленных спальных мешков и туристических ковриков передали призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Вологодской области власти региона.