Канберра, , 09:07 — REGNUM Два кита запутались в сети от акул у побережья солнечного штата Квинсленд (северо-восток Австралии). Очевидцы сообщили, что кит и детеныш были пойманы в сети 7 октября, после чего на место прибыли спасатели, передает телеканал Nine News.

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Журналисты отмечают, что примерно в это время года горбатые киты мигрируют на юг в сторону Антарктиды. Недавно в сети для акул было поймано несколько китов, в том числе молодой кит возле побережья того же самого Квинсленда.

В этой связи со стороны зоозащитников раздавались призывы убрать сети от акул возле побережья Австралии, поскольку их можно установить обратно перед купальным сезоном.

Министр развития сельскохозяйственной промышленности и рыболовства Квинсленда Марк Фернер ранее заявил, что сети не будут снимать, пока это не будет сочтено безопасным.