Джакарта, 7 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Правительство Индонезии раскрыло причину, по которой Индонезия отклонила предложение США провести дебаты, связанные с уйгурским вопросом в Китае в совете ООН по правам человека, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Индонезия не поддерживает предложенную США резолюцию, связанную с дебатами по уйгурскому вопросу.

Индонезия считает, что подход, предложенный поддерживающими странами в совете по правам человека, не приведет к значительному прогрессу, главным образом потому, что он не пользуется одобрением и поддержкой заинтересованных стран.

Индонезия продолжит играть активную роль в содействии решению уйгурской проблемы. Как страна с самым большим мусульманским населением в мире и как активная и динамичная демократия, Индонезия не может закрывать глаза на положение братьев и сестер-мусульман в других частях мира.

Ранее США призвали Совет ООН по правам человека организовать дебаты о нарушениях прав человека в регионе Синьцзян. Предложение было представлено в проекте резолюции, авторами которого выступили США, Великобритания, Канада, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия и Норвегия.