Мельбурн, Австралия, 7 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Жительница Мельбурна (столица Виктории, Австралия) «не перестает трястись» после того, как поняла, что стала загадочным обладателем лотерейного билета на 50 миллионов долларов, который оставался невостребованный в течение трех дней. О подробностях рассказали журналисты телеканала NineNews.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

Женщина поделилась с журналистами, что слышала о невостребованном билете, но не думала, что речь идет про ее приобретении. Только когда она узнала, что выигрышный билет был куплен в местном магазине, она поняла, что у нее есть шанс, и решила поискать информацию в интернете.

«Сегодня утром я решила посмотреть в интернете выигрышные номера и вычеркнуть их в своем билете один за другим. Я была в шоке. С тех пор, как я узнала об этом, я не переставала трястись», — сказала миллионерша.

Как призналась женщина, до этого максимальным выигрышем в ее жизни были 15 долларов.