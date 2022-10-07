Вашингтон, 7 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Почти половина всех сотрудников Государственного департамента США подвергается дискриминации, об этом стало известно благодаря проведенному во внешнеполитическом ведомстве страны опросу, сообщает 6 октября the Wall Street Journal.

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Около 44% офицеров дипломатической службы и государственных служащих, принявших участие в опросе, заявили, что подвергались дискриминации на рабочем месте, а еще 27% заявили, что подвергались преследованиям, включая сексуальные домогательства.

В исследовании приняли участие около 8600 сотрудников отдела — около одной трети от общего числа сотрудников. Результаты были опубликованы через 23 дня после того, как департамент опубликовал «основные компоненты» своего пятилетнего стратегического плана «Разнообразие, справедливость, инклюзивность и доступность», призванного «сделать так, чтобы у [ведомства] была лучшая команда, представляющая американский народ за рубежом».

В плане содержится призыв к Государственному департаменту установить цели найма и удержания «разнообразной рабочей силы», а также «установить конкретные меры для содействия большей интеграции женщин, сотрудников с ограниченными возможностями, сотрудников ЛГБТ, а также представителей религиозных, расовых и этнических меньшинств».