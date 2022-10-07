Тюмень, 7 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, день рождения у человека, который вселил в нас веру, надежду и гордость за нашу страну! Так в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Благодаря президенту России, его труду мы ходим с высоко поднятой головой и гордимся тем, что мы — русские! От всей души желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии президенту России. С Днём рождения, Владимир Владимирович!», — заявил Николай Брыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2022 года президент России Владимир Путин отмечает своё 70-летие.