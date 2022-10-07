Загреб, , 09:28 — REGNUM Энергетический кризис, доселе невиданный, накрыл Европу. Его последствия для экономики, социальной сферы и безопасности нельзя предугадать, пишет обозреватель хорватского издания Geopolitika. news Зоран Метер.

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Автор рассуждает о том, займёт ли Польша место Германии, ведь она пользуется поддержкой Вашингтона. Вместе с тем у Варшавы нет тех экономических возможностей, которыми располагает Берлин.

«Европейские элиты покинул разум», — утверждает Метер.

Евросоюз столкнулся с тяжелейшим энергетическим кризисом, которому пока не видно конца. Самые тяжёлые времена ещё впереди.

Руководство ЕС продолжает заявлять, что замена российским энергоносителям найдётся, однако альтернатива будет дорогой. К нынешнему кризису ЕС шёл методично. По своей инициативе объединение отказалось от долгосрочных газовых контрактов в пользу спотовых поставок, а кризис на территории б. УССР усугубил проблему, пишет Метер.

Европейских политиков обозреватель упрекнул за обещания о том, что ЕС переживёт зиму без российского газа при условии экономии. Такие меры фатальны для промышленности. Будет происходить отток капитала из ЕС и перенос производства из Германии в США, где ситуация пока относительно благоприятна.

На Европу надвигается более холодная, чем обычно, зима. ЕС же, следуя самоубийственному инстинкту, следует антироссийскому курсу и угрожает Москве новыми санкциями, отмечает он.

Автор также предупредил об угрозе прекращения поставок энергоносителей из РФ из-за решения ЕС ввести потолок цен. Европейские политики, пишет он, действуют по указке США. При этом именно Вашингтону выгоден подрыв газопроводов «Северный поток».

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