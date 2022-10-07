Мельбурн, Австралия, , 10:21 — REGNUM Влажная погода вызывает хаос в Мельбурне (столица Виктории, Австралия), и ожидается, что погодные условия будут только ухудшаться, поскольку для большей части города было объявлено предупреждение о сильной грозе. Некоторые кварталы и вовсе оказались подтопленными. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

Бюро метеорологии Австралии также выпустило предупреждения о наводнениях в некоторых частях штата Виктория. Ожидается, что 7 октября в регионе выпадет до 25 мм дождя.

Некоторые дороги через столицу Мельбурн были замечены под водой, автомобили буквально тонули, а водителей приходилось спасать. В основном пострадали южные районы мегаполиса.

Сообщается, что на юго-востоке Мельбурна автобус и автомобиль также застряли в паводковых водах.