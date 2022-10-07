Нижнекамск, Татария, , 09:02 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили защитник Руслан Петрищев и нападающий Вячеслав Лещенко. У «Динамо» отличились форварды Эрик О’Делл и Илья Каблуков.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика». Решающий бросок исполнил форвард Михаил Назаров.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды 11 очков. «Динамо» идёт на втором месте в Западной конференции с 23 очками.

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