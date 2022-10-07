Красногорск, 7 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Московской области для мобилизованных граждан организовано 14 пунктов подготовки — в Серпухе, Наро-Фоминске, Балашихе, Богородске, а также в Тверской, Владимирской и Нижегородской областях, сообщается на сайте регионального правительства.

Https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/52772/ Мобилизация

Мобилизованным выдают комплект амуниции, в который входят зимний спальный мешок, рейдовый рюкзак, зимние резиновые сапоги, термобелье, тактические костюмы, носки и перчатки, баллистические очки, маскхалат, балаклава, подсумок под аптечку и др.

К каждом пункте призыва в Подмосковье работает консультант, помогающий решать социальные вопросы, оказывает помощь одиноким пожилым родителям, психологическую поддержку мобилизованным и их семьям. По вопросам частичной мобилизации работает горячая линия 122.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные граждане и добровольцы из Московской области, а также их семьи получат региональные меры поддержки.

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