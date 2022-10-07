Сеул, 7 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 6 октября с главой Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Джоном Акилино. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Стороны обсудили значение двустороннего союза в целях сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове, подчеркнули важность проведения совместных учений.

Глава Южной Кореи заявил, что восстановление прежних масштабов военных учений укрепляет сдерживание КНДР, вносит вклад в поддержание мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Он также поблагодарил Акилино за активное сотрудничество, а также попросил Индо-Тихоокеанское командование о тесном сотрудничестве.

В свою очередь, Джон Аквилино затронул тему привлечения американского атомного авианосца «Ronald Reagan» к совместным учениям в Японском море. По его мнению, данный факт является частью реализации обещания Вашингтона об обеспечении защиты Южной Кореи.