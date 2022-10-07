Вологда, , 08:59 — REGNUM Первую партию утепленных спальных мешков и туристических ковриков передали призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Вологодской области власти региона. Об этом 6 октября сообщил губернатор области Олег Кувшинников в своём телеграм-канале.

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«Первая партия утепленных спальных мешков и туристических ковриков передана мобилизованным вологжанам. Снаряжение уже получили около 200 человек в учебном центре Нижегородской области, работа продолжается», — написал он в своём сообщении.

Также глава Вологодской области отметил, что задачей властей региона является помощь отправляющимся на защиту Родины и поблагодарил волонтеров областного молодежного центра «Содружество» за комплектование и доставку вещей.

Кроме того, Кувшинников подчеркнул, что спальные мешки и туристические коврики будут выданы всем мобилизованным жителям области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с жителями Самарской области, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации и проходящими болевое слаживание, встретился губернатор региона Дмитрий Азаров.