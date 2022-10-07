В столице Приамурья перестали строить канатную дорогу в Китай из-за санкций
Благовещенск, 7 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Амурскую область отказались поставлять оборудование, необходимое для продолжения строительства трансграничной канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ (Китай). Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов 7 октября на форуме PrоДФО в столице региона, сообщило Amur. Life.
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По его словам, планы по возведению дороги сохраняются, инвестор не отказывается от своего намерения.
Как сообщало ИА REGNUM, первый трансграничный фуникулёр между Россией и Китаем строит компания China Railway Construction Company. В проект намерены вложить 6,8 млрд рублей инвестиций.
Ранее при строительстве канатной дороги возникли проблемы с доставкой в Россию из КНР линейной опоры из-за пандемии коронавируса.