Благовещенск, 7 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Амурскую область отказались поставлять оборудование, необходимое для продолжения строительства трансграничной канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ (Китай). Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов 7 октября на форуме PrоДФО в столице региона, сообщило Amur. Life.

Hans Канатная дорога

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«Первоначально планировалось, что сама технология канатной дороги будет поставлена французской компанией Poma. В связи с тем, что были введены санкции, сегодня есть проблемы с поставками этого оборудования. Поэтому приостановилось строительство и с российской, и с китайской стороны. Французы не поставляют это оборудование, китайцам в том числе», — отметил глава региона.

По его словам, планы по возведению дороги сохраняются, инвестор не отказывается от своего намерения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый трансграничный фуникулёр между Россией и Китаем строит компания China Railway Construction Company. В проект намерены вложить 6,8 млрд рублей инвестиций.

Ранее при строительстве канатной дороги возникли проблемы с доставкой в Россию из КНР линейной опоры из-за пандемии коронавируса.