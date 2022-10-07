Казань, , 08:55 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

«Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Данил Романцев. У «Ак Барса» точным броском отметился форвард Илья Сафонов.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 23 очка. «Ак Барс» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 19 очками.

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