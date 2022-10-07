Тбилиси, 7 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Члены правящей партии «Грузинская мечта» не осуществляли словесных нападок на посла США в Грузии Келли Дегнан. Об этом 6 октября заявил журналистам председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

Он отреагировал на заявление приехавшей в Тбилиси заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Лидер партии предположил, что претензии высказаны по поводу заявлений в адрес Дегнан со стороны покинувших «Мечту» депутатов парламента Грузии. Он отметил, что они просто задали ряд вопросов.

«Конечно, это не нападение. Грузия гордится тем, что после 2012 года («Мечта» стала правящей партией, прим. — ИА REGNUM) у нас есть свобода слова. Свобода слова актуальна не только внутри страны, но и в международных отношениях», — сказал Кобахидзе.

Политик подчеркнул, что он может расценить, как нападки заявления председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии и его соратника, главы телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили Дегнан в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».