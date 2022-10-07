Хабаровск, 7 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В день 70-летия президента России Владимира Путина, в краевом дворце культуры и спорта «Русь» в Хабаровске состоялась церемонии вручения премии «Команда Путина». Лауреатами стали 11 человек, сообщили в правительстве края.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Команда Путина» — это премия для людей, которые меняют мир к лучшему. Все номинанты — это люди, которые совершили однозначный и неоспоримый с точки зрения общечеловеческих ценностей поступок, достойные представители своей страны. Сегодня нашим землякам — лучшим работникам медицинских организаций, участникам специальной военной операции, спасателям — вручаются заслуженные награды. Потому что мы, дальневосточники, — команда президента, мы вместе с президентом и вместе со страной», — обратился к участникам церемонии сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Лауреатами Премии стали медицинские сестры Ирина Васильченко, Инна Веретельникова, Елена Куликова и Татьяна Фетисова, которые под угрозой артиллерийского обстрела оказывали медицинскую помощь тяжело раненым участникам боевых действий в Донецке и пострадавшим местным жителям в Мариуполе.

За проявленный героизм, преданность стране и содействие в восстановлении территорий Донбасса награды получили санитары и врачи медицинского отряда специального назначения, участвовавшие в эвакуации раненых с поля боя, — Степан Монченко, Артем Бебенин и Артур Петров.

Также премии удостоились врач-анестезиолог-реаниматолог Михаил Столяров, спасавший жизни мирных граждан и военных в госпитале Мариуполя, и участник СВО Дмитрий Рогачев.

За спасение жизней были вручены еще две премии сотрудникам парашютно-десантного подразделения поисково-спасательного отряда МЧС России по Хабаровскому краю Виктору Тайхерту и Алексею Глазкову.

«Я, как и мои коллеги, поехала на Донбасс по зову сердца, потому что была нужна там, потому что были нужны моя помощь, мои профессиональные навыки и знания. Моя семья меня поняла и поддержала. Работы было много, персонала не хватало. Но те, кому мы смогли помочь, их благодарность — это самая большая награда. Вручение премии стало неожиданностью, но от того еще приятнее ее получить, понимая, что наш труд замечают и ценят», — сказала Татьяна Фетисова.

Как сообщало ИА REGNUM, серию вручений премии «Команда Путина» начал Общероссийский народный фронт 5 октября вручением в Государственном Кремлёвском дворце педагогам из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Харьковской и Белгородской областей, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами.