Пекин, 7 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Внешние финансовые активы Китая на конец июня составляли $9,1563 трлн, а внешние финансовые обязательства достигли $7,0746 трлн, в результате чего чистые внешние активы превысили $2,0816 трлн, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Что касается внешних финансовых активов, то резервные активы достигли $3,2466 трлн, что составляет 35% от общего объема, а активы прямых инвестиций составили $2,6039 трлн, что составляет 28% от общего объема, сообщило Государственное управление иностранной валюты Китая.

Что касается внешних обязательств, то обязательства по прямым инвестициям составили $3,5874 трлн или 51% от общей суммы, в то время как обязательства по портфельным инвестициям составили $1,9633 трлн или 28% от общей суммы.