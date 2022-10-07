Дублин, 7 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Число европейцев, сетующих на «плохое» или «очень плохое» психическое состояние, резко возросло во время пандемии и не пошло на спад даже после окончания изоляции, как показал новый опрос, проведенный агентством Европейского союза Eurofound, о чем сообщает Reuters.

StockSnap Опрос

Масштабный опрос с участием 200 000 человек показал, что число тех, кто жалуется на «плохое» или «очень плохое» психическое здоровье, удвоилось с 6,4% в марте 2020 года, в самом начале пандемии, до 12,7% два года спустя, даже несмотря на ослабление ограничений.

«Многие надеялись, что с открытием общества психическое благополучие улучшится. Однако и в 2022 году риск депрессии остается тревожно высоким для многих», — говорится в опубликованных 6 октября результатах опроса.

При этом риск психических проблем повышен у молодежи.

«Высокая степень озабоченности [финансами] в сочетании с неуверенностью в будущем может и далее оказывать негативное влияние на психическое здоровье», — отмечается в докладе Eurofound.

Кроме того, почти каждый пятый респондент сообщил о наличии неудовлетворенных потребностей в здравоохранении, особенно в отношении больничной и специализированной помощи в области психического здоровья.