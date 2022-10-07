Рим, 7 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Русофобская пропаганда может заставить людей в других странах поверить в причастность Москвы к диверсиям на газопроводах «Северный поток». Однако в России «нет идиотов», заявил посол в Италии Сергей Разов в эфире итальянского телеканала Rai1.

Gazprom.ru «Северный поток»

Он рассказал о спекуляциях на теме газопроводов. В частности, распространяются версии о том, что русские взорвали свое же газопроводы.

«Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — заявил Разов в ходе политической передачи.

Российский посол добавил, что ему непонятна «проблема с российским газом». На протяжении 50 лет Россия стабильно поставляла в Европу, в том числе в Италию, природный газ, и готова была делать это дальше. Однако Италия и её союзники сделали свой выбор — решили прекратить зависимость от энергоносителя из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что подозрения в диверсии на «Северных потоках» усилились.

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