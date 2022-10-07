Прага, 7 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в шанс полной нормализации отношений Анкары и Еревана. Об этом глава Турции заявил по итогам переговоров с армянским и азербайджанским лидерами Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в чешской столице Праге.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган отметил, что обсуждал с Пашиняном «ряд требований». Вместе с тем он подчеркнул, что Турция не выдвигает каких-либо предварительных условий для нормализации отношений с Арменией.

Турецкий лидер отметил, что Еревана «не будет никаких проблем» с Анкарой после того, как армянская сторона заключит мирное соглашение с Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянское правительство распространило информацию о том, что ЕС направит в Армению свою миссию, чтобы помочь с делимитацией ее границ с Азербайджаном.