Самара, 7 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. С жителями Самарской области, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации и проходящими болевое слаживание, встретился губернатор региона Дмитрий Азаров. Об этом 5 октября сообщил телеграм-канал «Sоvainfo.ru».

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«Губернатор Дмитрий Азаров встретился с земляками, которые были призваны в ряды Вооружённых сил России в рамках частичной мобилизации. Сейчас они проходят подготовку и боевое слаживание перед тем, как отправиться защищать рубежи нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Азаров проверил условия, в которых проживают мобилизованные жители региона, поинтересовавшись, есть ли какие-либо проблемы с организацией питания, выдачей обмундирования, на что военнослужащие сообщили, что у них нет проблем в этих вопросах.

Кроме того, глава Самарской области отметил на интересующие призванных вопросы и заверил их, что власти региона окажут всю возможную помощь семьям мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ «О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ» подписал губернатор Кировской области Александр Соколов.