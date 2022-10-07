Вашингтон, 7 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Более тысячи военных баз и иных объектов, названных в честь представителей Конфедерации, будет переименованы, соответствующий указ подписал 6 октября министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остин США

После окончательного отчета Комиссии по присвоению имен, которая в сентябре выдвинула свои предложения по переименованию или демонтажу более 1100 объектов, подпадающих под компетенцию Министерства обороны (DOD), Остин согласился со всеми рекомендациями комиссии и подчеркнул решимость «реализовать их как можно скорее», как отметили в пресс-службе Пентагона.

Прежде всего речь идет о девяти базах вооруженных сил США, которые в настоящее время чествуют генералов Конфедерации. Для них комиссия этим летом предложила альтернативные названия.

«Базы и военные объекты, которыми управляет наш Департамент, являются более чем жизненно важными активами национальной безопасности. Они также являются мощными публичными символами наших вооруженных сил, и, конечно же, это места, где работают и живут наши военнослужащие и их семьи, — сказал Остин в служебной записке. — Названия этих сооружений и объектов должны вдохновлять всех, кто называет их своим домом, полностью отражать историю и ценности Соединенных Штатов и увековечивать лучшее в республике, которую мы все поклялись защищать».

На такие шаги Пентагон пошел после 18 месяцев работы Комиссии по присвоению имен, которая включала в себя «обширные консультации с экспертами, историками и сообществами, укоренившимися в рассматриваемых базах». В рамках плана ведомство намерено удалить из военных названий все упоминания, которые чтят или увековечивают память Конфедерации или любого человека, который служил в Конфедерации.

После реализации план комиссии «даст новые гордые имена, которые уходят корнями в их местные общины и прославляют американских героев, чья доблесть, отвага и патриотизм являются примером лучших вооруженных сил Соединенных Штатов».