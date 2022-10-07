Уфа, 7 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. 11 инженерных классов по профилю «авиастроение» начали работу в школах Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

Сообщается, что такие классы были созданы по поручению президента России Владимира Путина. При этом Башкирия стала одним из первых 23 регионов страны, где появились инженерные классы по данному профилю.

«С 1 сентября 2022 года свои двери перед обучающимися инженерных классов открыли 96 школ в 23 регионах России, в том числе в восьми школах Башкирии. Карта инженерных классов Башкирии по направлению авиастроения объединяет школы городов Уфа, Кумертау, Нефтекамск», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки регионаАйбулата Хажина.

Отмечается, что обучение в инженерных классах предполагает взаимодействие образовательного учреждения с базовым региональным вузом и индустриальными партнерами. В Башкирии региональным базовым вузом является Уфимский государственный авиационный технический университет.