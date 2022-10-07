Нижний Новгород, 7 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Игорь Ларионов, Николай Коваленко и Деннис Ян. У «Барыса» точным броском отметился форвард Егор Петухов.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 19 очков. «Барыс» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 15 очками.

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