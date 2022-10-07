Красногорск, 7 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане и добровольцы из Московской области, а также их семьи получат региональные меры поддержки. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Mil.ru Мобилизация

Мобилизованные получат единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей. Их дети в школах будут обеспечены бесплатным питанием, и будут иметь возможность посещения кружков, секций, групп продленного дня. Очередей в детские сады также не будет.

Никаких подтверждающих документов не нужно, все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить автоматически. Семьям окажут юридическую помощь, содействие в получении социальных выплат.

Кроме того, членам семей мобилизованных и добровольцев будет оказано содействие в поиске работы, а для их жён и детей старше 16 лет организовано профобучение.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал необходимую амуницию и технику для мобилизованных, которые сейчас находятся в Таманской дивизии в Наро-Фоминске.

Читайте также: В Подмосковье мобилизованным начали выдавать дополнительное снаряжение