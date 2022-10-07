Херсон, 7 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Киевские боевики не смогут разрушить Антоновский мост в Херсоне, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Возможности разрушить такое сооружение, как Херсонский мост, нет. Надо ещё год или два стрелять, чтобы что-то там произошло. Три месяца по нему стреляют, и ни один пролёт не рухнул», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что в данный момент наступление киевских нацистов в Херсонской области остановлено, российские военные сдерживают врага.

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