Херсон, 7 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Киевские войска попали ракетой в пассажирский автобус в Херсоне, есть жертвы, сообщили 7 октября в региональном министерстве здравоохранения.

Defense. gov HIMARS

В результате попадания ракеты погибли пять человек, ещё пять пострадали, рассказали в региональном министерстве. Трагедия произошла около семи утра на Дарьевском мосту.

Уточняется, что в автобусе находились мирные жители, ехавшие на работу. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным СМИ, удар был нанесён с применением реактивной системы залпового огня американского производства.