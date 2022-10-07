Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Соболево, где после сильных дождей вода в реке на 85 см превысила критически опасные отметки и достигла уровня 410 см, 7 октября начала спадать, сообщили в краевом правительстве.

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К полудню 7 октября вода упала на 67 см до отметки 343 см.

Это сразу же отразилось на паводковой обстановке — подтопленными остаются 24 дома из 235 и 127 придомовых территории из 256.

В Соболево развернуты пять ПВР, в которых находятся три человека.

Населению организован подвоз питьевой воды.

Село оказалось отрезано от автотранспортного сообщения — вода разрушила два перекрытия моста. Добраться в Соболево можно только с помощью вертолётов. В пострадавшем от паводка населённом пункте работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в село Соболево, которое подтопило после сильных дождей и оно оказалось отрезано от мира из-за разрушения моста, вертолёт МИ-8 доставил регионального министра по ЧС Сергея Лебедева и специалистов, которые приступят к восстановлению мостового перехода.