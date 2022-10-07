Киров, 7 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Указ «О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ» подписал губернатор Кировской области Александр Соколов. Он сообщил об этом 6 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодня подписал указ «О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ», — написал глава региона.

Кроме этого, Соколов уточнил, что в число таких мер входят: полная компенсация питания школьного питания платы за детский сад детей из семей мобилизованных с 1 октября 2022 года и до окончания срока действия контракта; право внеочередного обслуживания в больницах, организациях социального обслуживания и МФЦ Кировской области для семей мобилизованных; и рекомендация органам местного самоуправления установить дополнительные меры поддержки для детей мобилизованных в возрасте от 7 до 18 лет по оплате за проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам.

«Законодательному Собранию Кировской области рекомендовано создать рабочую группу по разработке проекта закона Кировской области, предусматривающего предоставление детям мобилизованных в первоочередном порядке мест в детских садах и школах», — также добавил глава Кировской области.

При этом он уточнил, что в регионе уже действует служба помощи семьям мобилизованных и работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение организовать дополнительные меры социальной поддержки семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.