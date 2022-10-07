Белград, 7 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Сербская «Црвена Звезда» одержала победу над венгерским «Ференцварошем» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:1.

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В составе «Црвены Звезды» дубль оформил полузащитник Гелор Канга, ещё по голу забили нападающие Стефан Митрович и Александр Катаи. У «Ференцвароша» отличился хавбек Кристоффер Закариассен.

На сегодняшний день «Црвена Звезда» занимает четвёртое место в группе H, на счету команды три очка. «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова идёт на первом месте с шестью очками.

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