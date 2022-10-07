Уфа, 7 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. II национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills для молодых людей от 18 до 35 с нарушением слуха пройдет в Уфе с 20 по 22 октября. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дизайн-макет

«В этом году количество компетенций и участников в чемпионате выросло, он будет проводиться по 34 компетенциям, участие в нем примут более 500 человек», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина.

Отмечается, что конкурс будет проходить в ВДНХ-ЭКСПО Уфа и в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Участники будут выполнять конкурсные задания по компетенциям «Дизайн персонажей», «Веб-дизайн», «Адаптивная физическая культура», «Визаж и стилистика».

«Целью чемпионата является развитие и демонстрация профессиональных умений молодых людей с нарушениями слуха, содействие в трудоустройстве неслышащих молодых людей, привлечение внимания общественности к профессиональным возможностям глухих и слабослышащих», — пояснил Хажин.