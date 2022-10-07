Париж, 7 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не привели к удушению экономики России, хотя это было заявлено в качестве цели. Об этом говорится в обращении депутата Национального собрания Арно Ле Галля, выдержки из которого публикует RT.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Заявленной целью введения санкций было удушение российской экономики с прицелом на прекращение конфликта на [территории бывш. УССР]. Однако интенсивность военных действий лишь нарастает, а усугублённый санкциями рост цен на углеводороды позволил России в этом году резко нарастить прибыль», — сказано в письме министру экономики страны Брюно Ле Мэру.

Депутат поинтересовался, предусматривают ли Евросоюз и Франция возможности для пересмотра санкций.