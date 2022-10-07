Париж, , 08:51 — REGNUM Эффективность направленных против Москвы санкций Евросоюза вызывает сомнения. Россия наращивает прибыль, пока за санкции расплачивается население других стран, полагает депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

В своём обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру парламентарий напомнил, что ЕС начал вводить против России санкции в марте текущего года. Ограничения были направлены против финансового, энергетического и других секторов российской экономики.

«Заявленной целью введения санкций было удушение российской экономики с прицелом на прекращение конфликта на [территории б. УССР]. Однако интенсивность военных действий лишь нарастает, а усугублённый санкциями рост цен на углеводороды позволил России в этом году резко нарастить прибыль», — цитирует обращение Ле Галля RT.

По его словам, в конченом итоге за действие санкций расплачиваются французские граждане и производители. При этом Ле Галль отметил, что не выступает против антироссийских санкций, однако «сомневается в их эффективности».

Парламентарий просит сообщить, каково реальное влияние санкций на экономики России и Франции, а также предусматривается ли возможность пересмотра сути и цели санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть политику санкций против России, так как ЕС «медленно истекает кровью».

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