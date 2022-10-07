Французский политик: Россия нарастила прибыль в условиях санкций
Париж, 7 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Эффективность направленных против Москвы санкций Евросоюза вызывает сомнения. Россия наращивает прибыль, пока за санкции расплачивается население других стран, полагает депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль.
В своём обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру парламентарий напомнил, что ЕС начал вводить против России санкции в марте текущего года. Ограничения были направлены против финансового, энергетического и других секторов российской экономики.
«Заявленной целью введения санкций было удушение российской экономики с прицелом на прекращение конфликта на [территории б. УССР]. Однако интенсивность военных действий лишь нарастает, а усугублённый санкциями рост цен на углеводороды позволил России в этом году резко нарастить прибыль», — цитирует обращение Ле Галля RT.
По его словам, в конченом итоге за действие санкций расплачиваются французские граждане и производители. При этом Ле Галль отметил, что не выступает против антироссийских санкций, однако «сомневается в их эффективности».
Парламентарий просит сообщить, каково реальное влияние санкций на экономики России и Франции, а также предусматривается ли возможность пересмотра сути и цели санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть политику санкций против России, так как ЕС «медленно истекает кровью».
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