Прага, 7 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в данный момент ему не о чем говорить с Грецией, и на инаугурационном саммите Европейского политического сообщества обвинил Афины в том, что они строят свою политику на лжи, как передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Они не там, где должны быть, — заявил Эрдоган по поводу Греции на пресс-конференции в Праге. — Вся их политика основана на лжи, они не честны. Нам нечего обсуждать с Грецией».

Эрдоган также сказал, что Афины поняли послание Анкары, когда турецкие чиновники заявили, что «однажды ночью мы можем внезапно прийти». Эти слова греческие и некоторые другие западные официальные лица осудили как угрозу соседнему государству.