Лондон, , 08:35 — REGNUM Число беженцев с территории б. УССР, оставшихся без крова, за месяц возросло на 22%, что «вызвало шок» у депутата британского парламента Лейлы Моран. Об этом 6 октября сообщает газета The Independent.

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Уточняется, что с февраля текущего года за помощью к местным властям обратились 1915 семей, бежавших с территории б. УССР и оставшихся без жилья, либо под угрозой потери крова. При этом только за последний месяц поступило более 350 обращений. В связи с обострением ситуации местные власти призвали правительство страны срочно принять меры.

В свою очередь, благотворительные организации предупреждают, что в ближайшие месяцы проблема с жильём для беженцев будет только усугубляться, так как скоро выйдет срок соглашения с арендодателями в рамках специальной программы, обеспечения жильём вынужденных переселенцев.

Депутат парламента Моран призвала правительство немедленно найти решение проблемы, отметив, что иначе будет нарушено обещание, данное народу, проживающему на территории УССР. При этом по данным ряда благотворительных организаций, занимающихся проблемами беженцев, официальные данные по оставшимся без жилья людям сильно занижены.

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