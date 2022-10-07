Рим, 7 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Испанский «Бетис» одержал победу над итальянской «Ромой» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Пауло Дибала, реализовавший пенальти. После этого «Бетис» смог дважды поразить ворота соперника, отличились полузащитники Гвидо Родригес (40) и Луис Энрике (88).

На сегодняшний день «Бетис» занимает первое место в группе С, на счету команды девять очков. «Рома» идёт на третьем месте с тремя очками.

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